أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "لدى الولايات المتحدة معلومات وصفها بالـ "موثوقة" حول توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"إلى ميناء طرطوس السوري"، مشيرا إلى أن "الثقة بوزير الخارجية الإيراني كان خطئا كبيرا".
ولفت بومبيو في تصريح له عبر وسائل ااتواصل الاجتماعي الى ان "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اكد لبريطانيا بأن ناقلة النفط "أدريان داريا 1" التابعة للحرس الثوري الإيراني، لن تتوجه إلى سوريا".
وأضاف "لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة تتحرك وفي طريقها إلى ميناء طرطوس بسوريا"، آملا أن "تغير الناقلة وجهتها، لقد كان خطئا كبيرا الثقة بوزير الخارجية الإيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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