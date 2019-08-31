بومبيو: الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "لدى ​الولايات المتحدة​ معلومات وصفها بالـ "موثوقة" حول توجه ناقلة ​النفط​ الإيرانية "أدريان ​داريا​ 1"إلى ​ميناء طرطوس​ السوري"، مشيرا إلى أن "الثقة بوزير الخارجية الإيراني كان خطئا كبيرا".

ولفت بومبيو في تصريح له عبر وسائل ااتواصل الاجتماعي الى ان "وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ اكد ل​بريطانيا​ بأن ناقلة النفط "أدريان داريا 1" التابعة للحرس الثوري الإيراني، لن تتوجه إلى ​سوريا​".

وأضاف "لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة تتحرك وفي طريقها إلى ميناء طرطوس بسوريا"، آملا أن "تغير الناقلة وجهتها، لقد كان خطئا كبيرا الثقة بوزير الخارجية الإيراني".