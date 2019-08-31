"أنصار الله" تعلن تكبيد قوات التحالف قتلى وجرحى بينهم جندي سوداني

ذكر المركز الإعلامي لـ"​أنصار الله​" على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة واسعة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية في مجازة الشرقية بقطاع عسير، خلفت قتلى وجرحى في صفوفها".

في سياق متصل، استهدفت مدفعية "أنصار الله" تجمعات عسكرية يمنية قبالة جبلي قيس وجحفان في قطاع ​جيزان​.

ووفقا للمركز، أسفر القصف المدفعي عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

إلى ذلك، أعلنت "أنصار الله" قنص جندي من ​القوات​ السودانية العاملة ضمن قوات ​التحالف العربي​، بعملية قبالة جبل جحفان.