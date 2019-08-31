إعصار "دوريان" الذي سيضرب فلوريدا بلغ الدرجة الرابعة وأصبح خطيرا

لفت مركز الاعاصير الوطني الاميركي الى إن "ال​إعصار​ "دوريان" تحول الى إعصار من الفئة الرابعة في غاية الخطورة.

واشارت هيئة الارصاد الجوية الأميركية الى إن "الإعصار "دوريان" يقع على بعد حوالي 400 ميل أي حوالي 645 كيلومترا شرق جزر البهاما الشمالية الغربية، ويعبأ رياحا قصوى تصل سرعتها إلى 130 ميلا في الساعة".

وكان حاكم ولاية ​فلوريدا​، رون ديسانتيس أصدر إعلان طوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67 ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال انها يمكن أن تتحول إلى "حدث كبير".

ونقلت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن ديسانتيس "نتوقع كمية كبيرة من ​الفيضانات​"، داعيا "جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء تكفي لمدة سبعة أيام".