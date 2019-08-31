انتحلوا أسماء مسيحية.. تفاصيل تزوير خلية إخوانية لدخول دول الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، أن بعض أعضاء الإخوان المسلمين دخلوا الكويت، منتحلين أسماء شخصيات مسيحية.

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن مصدر أمني، أن هذه العناصر من الخطرين والمطلوبين أمنيًا للقاهرة.

ولفتت إلى أن السلطات المصرية أرسلت صور ومعلومات كاملة عن تلك العناصر لأكثر من دولة عربية بجانب الكويت، مؤكدة أن هناك تنسيق يجري حاليًا لضبط العناصر قبل تنفيذ أي مخطط إرهابي.

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في السياق ذاته، تحقق الجهات الأمنية مع خلية تاعبة لجماعة الإخوان المسلمين، وتبين أن أفرادها زوروا جوازات السفر التي دخل بها زملاؤهم إلى الكويت، ودول خليجية أخرى بأسماء مسيحية، هربًا من الملاحقة الأمنية.

وأكد المصدر، أن جهة أمنية سيادية، ألقت القبض على أحد الأشخاص ينتمي إلى جماعة الإخوان يحمل بطاقة هوية رسمية تثبت أنه "مسيحي"، لكن المفاجأة أنه وبعد التدقيق عليه من خلال البصمة التعريفية، تبين أنه مسلم ومطلوب في قضايا عنف في إحدى المحافظات، وكان يشترك في مظاهرات الإخوان، وبالبحث والتحري الأمني تبين قيامه بتزوير أوراق رسمية.

من جهة أخرى، كشفت اعترافات المقبوض عليهم أن خلية الإخوان الإرهابية، خططت لإنشاء مجموعة عمل في الكويت ودول خليجية أخرى.​