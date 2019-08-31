تنسيق الجامعات 2019| بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019؛ لتسجيل رغباتهم في الفترة من اليوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.
وأوضحت الوزارة، أن إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.
وتابعت: "يفتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة".
يأتي ذلك بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لعام 2018- 2019.
للاطلاع على كل ما يخص المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والعملية التعليمية اضغط هنا
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