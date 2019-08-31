مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث سير بكلميم

خلفت حادثة سير مروعة بإقليم كلميم، اليوم الجمعة، وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح، بعد انقلاب دراجة ثلاثية العجلات على الطريق الرابطة بين كلميم والشاطئ الأبيض.

وذكرت مصادر متطابقة أن الدراجة “التريبورتور” كانت تقل على متنها 5 أشخاص، توفي أحدهم مباشرة بعد وقوع الحادث، فيما أصيب الآخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وانتقلت سلطات الدرك الملكي والوقاية المدنية بالمنطقة إلى مكان الحادث حيث تم نقل نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، والمصابين إلى المستشفى المحلي بكلميم لتلقي العلاجات، في انتظار تحقيق يكشف سبب الحادث.