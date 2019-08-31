سدس عشر نهائي كأس العرش.. الدفاع الجديدي يقصي أولمبيك آسفي والسريع يتجاوز قصبة تادلة

اقتنص كل من فريق الدفاع الحسني الجديدي، وسريع واد زم، بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العرش، عقب تجاوزهما اليوم الجمعة، أولمبيك آسفي وشباب قصبة تادلة على التوالي.
فارس دكالة تغلب على مضيفه القرش المسفيوي بهدف دون رد، في مباراة جرت أمام مدرجات فارغة بسبب عقوبة “الويكلو”، الصادرة عن جامعة كرة القدم في حق الفريق العبدي، بعد الأحداث التي رافقت مباراة النادي أمام الكوكب المراكشي، في بطولة الموسم الماضي.
وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، قبل أن يمنح المهدي قرناص، في الجولة الثانية، هدف التأهل للدفاع الجديدي، الذي سينتظر المتأهل من لقاء الوداد والجيش، للتعرف على منافسه في دور الثمن.
وقبل تأهل الدفاع الجديدي، ضمن سريع واد زم عبوره هو الآخر إلى الدور القادم من الكأس الفضية، حين تغلب على ضيفه شباب قصبة تادلة بثلاثة أهداف للاشيء، علما أن السريع سيواجه في ثمن النهائي، الفائز من مباراة النسمة السطاتية والشباب السالمي.
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