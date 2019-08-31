شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعلن وقف القتال في إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب، رويترز (موسكو، أوسلو)

أعلن الجيش الروسي أمس (الجمعة) وقفا لإطلاق النار من جانب واحد سيلتزم به جيش النظام السوري على أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم (السبت) في منطقة إدلب شمال غرب البلاد، التي تسعى دمشق إلى استعادتها. وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سورية أنه تم التوصل إلى اتفاق «لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات السورية اعتبارا من الساعة 6:00 في 31 أغسطس»، داعيا المجموعات المسلحة في المنطقة إلى الالتزام به.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس إن روسيا أكدت لأنقرة أن نقاط المراقبة التابعة لها في شمال غرب سورية لن تتعرض لهجمات. وحذر أوغلو، الذي كان يتحدث في أوسلو، من أن استمرار هجمات النظام السورية في إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة قد يتسبب في موجة نزوح أخرى للاجئين السوريين إلى أوروبا. وأضاف أن الجيش التركي، الذي يساند فصائل معارضة سورية، سيغادر عند إيجاد حل سياسي.

وبعد أشهر من القصف الكثيف منذ نهاية أبريل على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، بدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الحالي هجوماً في ريف إدلب الجنوبي حيث يمر الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب شمالاً بالعاصمة دمشق. وتمكنت قبل 10 أيام من السيطرة على مدينة خان شيخون الواقعة على الطريق، وتحاول منذ ذلك الحين التقدم في محيطها أكثر.