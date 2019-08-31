شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب عن أسرة ترمب يطيح بـ«كاتمة الأسرار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

أطاحت معلومات مسربة عن أسرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ«كاتمة أسراره» مادلين ويسترهوت، وقدمت مادلين استقالتها بعد أن كشفت لصحفيين معلومات عن أسرة الرئيس، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر لم تُكشف هويتها قولها: إن ترمب علم أن مساعدته تحدثت عن أسرته وبعض المسائل المرتبطة بالبيت الأبيض خلال لقاء غير رسمي مع صحفيين في نيوجيرسي حيث أمضى عطلته. وأكدت وسائل إعلام أخرى منها قناة «سي ان ان» و«بوليتيكو» استقالتها. وقالت «سي ان ان» إن ويسترهوت لم تذكر بوضوح إن ما تقوله لهم ليس للنشر، ونقل أحد المراسلين الحديث الذي دار معها إلى البيت الأبيض.

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ووصفت وسائل الإعلام ويسترهوت التي كان مكتبها قبالة المكتب البيضوي، بأنها «كاتمة أسرار ترمب»، وهي تولت هذا المنصب منذ بداية ولايته الرئاسية. وبحسب نيويورك فإن ويسترهوت «لن تتمكن من دخول البيت الأبيض» بعد الآن.

ونقلت «سي إن إن» عن مسؤول سابق في إدارة ترمب، أن العلاقة بين ويسترهوت والرئيس كانت «وثيقة»، موضحة أن كشف معلومات عن أسرته «خط أحمر» لا يجب تجاوزه.

ولم تعتبر وسائل الإعلام ويسترهوت معاونة أساسية في البيت الأبيض، لكن استقالتها تضاف إلى قائمة طويلة من الاستقالات منذ انتخاب ترمب في 2016.