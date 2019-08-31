شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم «التحالف».. قوات الشرعية تدك معقل الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شن الجيش اليمني الوطني عمليات عسكرية نوعية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي. وأعلن المركز الإعلامي لمحور كتاف مساء أمس الأول (الخميس)، أن وحدات قتالية عالية التدريب نفذت عمليات عسكرية نوعية تمكنت خلالها من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة وقطع جميع خطوط إمدادات المليشيات الحوثية إلى المنطقة. وأفاد بأن المنطقة تشهد مواجهات عنيفة جداً وقصفا مدفعيا مكثفا من قبل القوات الحكومية على أماكن تمركز المليشيات في أطراف وادي آل بوجبارة. ولفت المركز إلى أنه يجري تمشيط المنطقة بالكامل من العناصر الحوثية المختبئة في الجروف الجبلية والمزارع والوديان، مؤكدا أن هناك مئات من القتلى والجرحى من الحوثيين.

وأوضح أن قوات الشرعية مسنودة بتحالف دعم الشرعية تمكنت من الإجهاز الكامل على لواء الصماد، فيما يكتنف الغموض مصير اللواء 156 مشاة التابع للحوثيين في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

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وتأتي هذه التطورات العسكرية بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للمنطقة ودخول مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي وراجمات الصواريخ خط المواجهة المباشرة مع المليشيات المدعومة من النظام الإيراني.

وأكد مركز محور كتاف أن الجبهة شهدت تطورات نوعية وأحداثا مهمة في سير العمليات القتالية الميدانية في الجبهة خلال الــ 72 ساعة الماضية، لافتا إلى أن القوات الحكومية مدعومة بتعزيزات ضخمة بالعدة والعتاد العسكري وصلت إلى المنطقة وتمكنت من قتل وحصار أعداد هائلة من المليشيات الحوثية في جبال كتاف بينهم قيادات عسكرية رفيعة تابعة للمليشيات القادمة من مدينة صعدة.

فيما دخلت مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي خط المواجهة المباشرة مع المليشيات وتم استهداف مجاميع حوثية كبيرة، وقد منيت المليشيات الإرهابية بخسائر كبيرة تمثلت في مقتل المئات من عناصرها وتدمير 24 عربة عسكرية تابعة لها في وادي آل بوجبارة.