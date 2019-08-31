شكرا لقرائتكم خبر عن عدن: مقتل 3 في هجوم انتحاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (عدن)

قتل 3 في هجوم انتحاري بدراجة نارية في مدينة عدن جنوب اليمن،، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر أمس (الجمعة)، إن انتحاريا يقود دراجة نارية مفخخة اصطدم بمركبة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني على دوار في مديرية دار سعد شمال العاصمة المؤقتة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من جنود الحزام.

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وأعقب التفجير هجوم لمسلحين أطلقوا النار على قوات الحزام الأمني. وبحسب شهود عيان، حصل تبادل لإطلاق النار بشكل مكثف. وقد تحدثت الأنباء عن مقتل ثلاثة مقاتلين من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي سياق آخر، قالت مصادر يمنية إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي واصلت تنفيذ حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مختلف أحياء عدن وسط الحديث عن اشتباكات متفرقة في المدينة. وتشمل الحملة أحياء كريتر والمعلا والقلوعة وخور مكسر ودار سعد والبريقة. واعتقل، بحسب مصادر أمنية، أكثر من 400 شخص، كما سقط عدد من القتلى والجرحى.

أما في محافظة أبين (شرق عدن) فقد واصلت القوات الموالية للانتقالي زحفها نحو المناطق الداخلية للمحافظة باتجاه محافظة شبوه.