"تولى ملفات الحدود السعودية اليمنية".. من هو فهد العيسى رئيس الديوان الملكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أصدر الديوان الملكي السعودي، أمرًا بتعيين فهد بن محمد العيسى، رئيسًا للديوان الملكي الجديد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" معلومات عن العيسي، الذي يوصف بأنه "حامل ملفات الحدود السعودية اليمنية".

وُلد فهد بن محمد بن صالح العيسى العام 1965، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف العام 1986، وماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير امتياز العام 1992.

حصل العيسى في عام 2001 على وسام "الوحدة اليمنية" من الدرجة الثالثة، نظيره جهوده في مفاوضات الحدود اليمنية السعودية.

لعب الباحث القانوني حينها دورًا كبيرًا في معاهدة جدة عام 200، لترسيم الحدود بين المملكة العربية والسعودية واليمن، وحل الخلافات التي ظلت عالقة بين البلدين على الحدود قرابة 60 عامًا.

سبق للعيسى، أن عمل مستشارًا غير متفرغ لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومدينة الملك فهد الطبية، والمؤسسة العامة للبريد، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

جاء تعيين فهد العيسى في منصب رئاسة الديوان الملكي السعودي خلفًا لخالد بن عبدالرحمن العيسى، الذي ظل يشغل هذا المنصب منذ يوليو 2015، وحتى إعفائه، مساء اليوم.

كان فهد العيسى، عُيّن في 29 يناير 2015 مديرًا لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة، وهي الوظيفة التي ظل يشغلها إلى غاية تعيينه رئيسًا للديوان الملكي السعودي.

يبدو أن خبرة العيسى في اليمن لم تقتصر على تلك الاتفاقية فقط، بل استعان به الديوان الملكي السعودي، في أكثر من مناسبة لأكثر من قضية خلافية أو اتفاقيات تعاون مع اليمن.

كانت الحكومة السعودية قد عينته في ممثلا عن الجانب السعودي في لجنة تعيين الحدود السعودية اليمنية المستشركة، وعضوا عن الجانب السعودي في اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني.

ولم يقتصر نشاطه على اليمن، بل تم الاستعانة بخبراته فيما يخص الشأن الخليجي والعربي، حيث تم تعيينه في منصب رئيس اللجنة الدائمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بمجلس تعاون دول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، المشكلة من قبل هيئة الخبراء لمجلس الوزراء.