تحديد موعد محاكمة "العقل المدبر" لهجمات 11 سبتمبر

حدد قاض عسكري أمريكي سنة 2021 موعدا لمحاكمة خالد شيخ محمد، والذي يوصف بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز". وقال العقيد شون كوهين من القوات الجوية أن المحاكمة ستجرى في 11 يناير عام 2021، في "معسكر العدل" في قاعدة جوانتانامو العسكرية بكوبا.

وحدد القاضي ذلك التاريخ بهدف اختيار هيئة محلفين عسكرية.

وقد جرى تضمين إعلان التاريخ في أمر جدولة محاكمة مؤلف من 10 صفحات أوضح أن المدعين أمامهم مهلة حتى أول أكتوبر للحصول على الوثائق والمواد اللازمة لفريق محامي الدفاع.

وسيحاكم خالد شيخ محمد الذي يحمل الجنسية الباكستانية مع أربعة آخرين متهمين في القضية عينها، علما أن جميعهم يواجهون عقوبة الإعدام في حال جرت إدانتهم بالتهم الموجهة لهم. 11 يناير عام 2021، في "معسكر العدل" في قاعدة جوانتانامو العسكرية بكوبا.وحدد القاضي ذلك التاريخ بهدف اختيار هيئة محلفين عسكرية.وقد جرى تضمين إعلان التاريخ في أمر جدولة محاكمة مؤلف من 10 صفحات أوضح أن المدعين أمامهم مهلة حتى أول أكتوبر للحصول على الوثائق والمواد اللازمة لفريق محامي الدفاع.وسيحاكم خالد شيخ محمد الذي يحمل الجنسية الباكستانية مع أربعة آخرين متهمين في القضية عينها، علما أن جميعهم يواجهون عقوبة الإعدام في حال جرت إدانتهم بالتهم الموجهة لهم.

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