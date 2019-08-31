مختصون من قيادة التحالف يختتمون ورشة القانون الدولي الإنساني

يذكر أن عقد ورش العمل في (القانون الدولي الإنساني) تأتي في إطار التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف في تطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده المعرفية بالعمليات العسكرية، واستمرارا لعقد الدورات التخصصية وورش العمل في هذا الجانب لمنسوبيها المشاركين بالعمليات العسكرية.
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