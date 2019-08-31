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مختصون من قيادة التحالف يختتمون ورشة القانون الدولي الإنساني

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تحت رعاية الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة للتحالف، اختتم مساعد قائد منطقة الطائف اللواء الركن سعود بن عبيد الشيباني، وبحضور المختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كالنيابة العامة وجمعية الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، ورشة عمل (القانون الدولي الإنساني) بالتعاون مع شركة برهان المعرفة، والتي تستهدف العاملين بالقطاع العسكري والمشاركين في العمليات العسكرية في مختلف التخصصات والرتب من الضباط والأفراد.

يذكر أن عقد ورش العمل في (القانون الدولي الإنساني) تأتي في إطار التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف في تطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده المعرفية بالعمليات العسكرية، واستمرارا لعقد الدورات التخصصية وورش العمل في هذا الجانب لمنسوبيها المشاركين بالعمليات العسكرية.


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