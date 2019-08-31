غضب باكستاني من تصاعد قضية كشمير وخان : سنرد بقوة على أي عدوان هندي

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشكل قاطع أن باكستان سترد بقوة إذا هجمت الهند عليها، لافتا إلى أن الجيش الباكستاني مستعد تماما للرد على أي عدوان في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير.

وقال رئيس الوزراء عمران خان في خطاب ألقاه أمام حشد في إسلام آباد، أمس، بمناسبة إبداء التضامن مع الكشميريين "إننا نبلغ المجتمع الدولي مبكرا بأن الهند ستشن هجوما، وإذا هاجمت الهند فإنها ستتلقى ردا قويا ومناسبا من الجيش الباكستاني".

حرب بين القوتين

وأعرب عمران خان عن أسفه على صمت المجتمع الدولي على الوضع المتدهور في الشطر الهندي من كشمير، مطالبا المجتمع الدولي بأن يدرك أن أي حرب بين القوتين النوويتين سيكون لها تأثير العالم بأسره.

وخرج، أمس، الشعب الباكستاني إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للتعبير عن التضامن التام مع الأشقاء الكشميريين الذين يعانون من الظلم والاضطهاد على يد القوات الهندية في كشمير التي تحتلها الهند، وإرسال رسالة قوية ضد الاضطهاد الفاشي الهندي وأجندة حكومة رئيس وزرائها للتطهير العرقي في كشمير المحتلة.

باكستان لن تتراجع

من جانبه، شدد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي على أن باكستان لن تتراجع عن دعمها نضال الكشميريين من أجل حقهم في تقرير المصير، مبينا أن باكستان ستواصل دعمها السياسي والدبلوماسي والأخلاقي للشعب الكشميري.

وأضاف الرئيس عارف علوي في كلمة ألقاها في إسلام آباد أمام حشد بمناسبة التضامن مع الكشميريين، أن جميع الشعب الباكستاني أظهر، أمس، أنهم متحدون لنضال الكشمير، مبينا أن الهند انتهكت القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي حول كشمير بإلغاء وضعها الدستوري الخاص.

وأكد أن حل نزاع كشمير مرهون بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وحذر الرئيس الباكستاني المجتمع الدولي من أن الهند تحت قيادة "مودي" الفاشي يمكن أن تشن حربا نووية ضد باكستان لتحويل انتباه العالم عن أعمالها الوحشية والفظائع التي ترتكبها قواتها بحق الكشميريين الأبرياء في جامو وكشمير.

معاناة الكشميريين

على الصعيد نفسه، حذرت المندوبة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي من أزمات إنسانية كبيرة في جامو وكشمير التي تحتلها الهند، وأبلغت خلال لقائها مع مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لووك في نيويورك، أمس، عن معاناة الكشميريين الذين يعيشون تحت الإغلاق العسكري وحظر التجول منذ 25 يوما.

Advertisements

وقالت لودهي إن نحو 14 مليون كشميري يواجهون أسوأ وضع منذ 5 أغسطس الجاري عندما ألغت الهند وضع الحكم الذاتي لجامو وكشمير، مشيرة إلى أن الإجراءات القمعية والقاسية من قبل الهند أدت إلى نقص الغذاء والأدوية والأساسيات الأخرى للملايين من الكشميريين.

الشعب يتضامن

هذا، وخرج الشعب الباكستاني والمسؤولون، أمس، إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد بناء على دعوة رئيس الوزراء عمران خان، وذلك للتعبير عن التضامن التام مع الأشقاء الكشميريين الذين يعانون من الظلم والاضطهاد على يد القوات الهندية في كشمير التي تحتلها الهند.

تضامن الحكومة والشعب مع كشمير

- باكستان سترد بقوة إذا هجمت الهند عليها

- الجيش مستعد تماما للرد على أي عدوان في إقليم كشمير

- إبلاغ المجتمع الدولي بأن الهند ستشن هجوما

- أي حرب بين القوتين النوويتين ستكون مؤثرة عالميا

- باكستان لن تتراجع عن دعمها نضال الكشميريين

- أي حل لنزاع كشمير مرهون بتنفيذ قرارات مجلس الأمن