قلق أوروبي للتوترات في بحر الصين

ودون الإشارة بالاسم إلى الصين أو فيتنام، ذكرت الدول الثلاث أنه "يتعين تنفيذ" الإطار القانوني الذي وضعته اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قوانين البحار، الذي يمنح عدة أطراف السيادة على مناطق بحرية.
وأضاف البيان "ندعو كافة الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي إلى اتخاذ خطوات وإجراءات للحد من التوترات، والإسهام في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك حقوق الدول الساحلية على مياهها الإقليمية".
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