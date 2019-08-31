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قلق أوروبي للتوترات في بحر الصين

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دعت كل من: بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى ضبط النفس في بحر الصين الجنوبي، في ظل تقارير عن مواجهات بين سفن صينية وفيتنامية في مناطق متنازع عليها بين الجانبين. وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن "هذه التوترات يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

ودون الإشارة بالاسم إلى الصين أو فيتنام، ذكرت الدول الثلاث أنه "يتعين تنفيذ" الإطار القانوني الذي وضعته اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قوانين البحار، الذي يمنح عدة أطراف السيادة على مناطق بحرية.

وأضاف البيان "ندعو كافة الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي إلى اتخاذ خطوات وإجراءات للحد من التوترات، والإسهام في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك حقوق الدول الساحلية على مياهها الإقليمية".


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