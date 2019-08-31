الكشافة السعودية تُشارك بالمنتدى العربي بشرم الشيخ

تُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية ، في المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب، الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية، في مدينة شرم الشيخ، ويستمر حتى 6 سبتمبر الحالي، وموضوعه الرئيس «الكشفية وأهداف التنمية المستدامة».

وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله الفهد، أن موضوع المنتدى الرئيس، يأتي كخارطة طريق وأولوية دائمة لأعضاء الحركة الكشفية، خاصة وأن الشباب بوجه عام وأفراد الكشافة بوجه خاص عنصر أساس في التقدم والبناء، وأن المجتمعات الأقوى هي التي تعمل على الاستثمار في شبابها، حيث توفر لهم الفرص والمساحة لمشاركتهم وتدريبهم.

يذكر أن المنتدى يعد هو الحدث الكشفي الشبابي الذي يُصاحب انعقاد المؤتمر الكشفي العربي، ويعتبر الآلية الأقليمية العربية لمشاركة الشباب في عملية صنع القرار، ويهدف إلى تكوين أجيال من القيادات الشابة المؤهلة، من خلال توفير المساحة الكافية لمشاركتهم في عملية صنع القرار على أعلى مستوى في الأقليم الكشفي العربي.

ويأتي هذا المنتدى في نسخته الرابعة بعد المنتدى الأول الذي عقد في بورتسودان بالسودان 2010، والمنتدى الثاني الذي عقد في وهران بالجزائر 2013، والثالث الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان عام 2016.

مواضيع المنتدى

ـ انتخاب لجان المنتدى

ـ العروض التقديمية للمرشحين للجنة التحضيرية للمنتدى الخامس

ـ تعريف بالممارسات الأفضل في مشاركات الشباب

ـ كيفية صياغة وتعديل القرارات

Advertisements

ـ مقدمة حول أهداف التنمية المستدامة

ـ استعراض أوراق العمل للجمعيات المشاركة

ـ مدونة الكشاف العربي لأهداف التنمية المستدامة

ـ ورشة عمل حول المبادرات المجتمعية

ـ خطواتك على الطريق

ـ جلسات عن كيف نؤثر في الآخرين، وكيف يرانا الآخرون

ـ برامج اجتماعية

ـ اليوم العربي