مقبرة جماعية جديدة للإيزيديين في العراق

كشفت مصادر العثور على مقبرة جماعية أخرى نفذها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين في قضاء سنجار، غربي مركز نينوى شمالي البلاد.

وأضافت أن السلطات عثرت على مقبرة جماعية بالقرب من مديرية شرطة سنجار، الواقعة في مركز القضاء، تضم رفات إيزيديين قتلوا على يد «داعش» الإرهابي في 2014، لافتة إلى أن المعلومات الأولية، تبين أن المقبرة تضم رفات «10-6» أشخاص.

ووثقت المصادر المقابر الجماعية في قرى كوجو، وهمدان، وقني، وحمدان، وقني، التي قتل فيها العشرات من أقاربها على يد داعش الإرهابي، عند تنفيذه الإبادة بحق الإيزيديين عام 2014.

يذكر، أن في الثالث من أغسطس عام 2014 اجتاح تنظيم «داعش» الإرهابي قضاء سنجار والنواحي والقرى التابعة له، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي بقتله الآباء والأبناء والنساء من كبار السن والشباب والأطفال بعمليات إعدام جماعية.