عدن (الاتحاد) سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية عاجلة لمصلحة أهالي مدينة «زنجبار»، عاصمة محافظة أبين، عقب ساعات من إعلان قوات الحزام الأمني تأمينها من ميليشيات «الإصلاح» الإرهابية. ووزعت الفرق الإغاثية 1000 سلة غذائية لمصلحة الأسر المتضررة في الأحياء التي شهدت عمليات عسكرية خلال الأحداث الأخيرة في «زنجبار»، حيث جاءت عملية توزيع المساعدات بإشراف مباشر من قبل السلطات المحلية في المحافظة عبر مندوبين للأحياء السكنية كافة، خصوصاً المجاورة لمعسكر «القوات الخاصة».

وعبر منسق الإغاثة بالسلطة المحلية بأبين خالد إبراهيم عن تقديره وامتنانه لهذه المساعدات الإماراتية التي أتت في وقتها، خصوصاً لما شهدته تلك الأحياء من أضرار جراء النزاع المسلح الذي اندلع منذ أيام، مضيفاً أن الهلال الإماراتي دائماً سباق في تقديم العون والمساعدة، سواءً في إيصال المساعدات الإغاثية أو تبني برامج ومشاريع تنموية أسهمت في التخفيف من معاناة الكثيرين من أبناء أبين. وعبر سكان «زنجبار» عن شكرهم وتقديرهم للدور الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وأذرعها الخيرية في أبين التي طالت المجالات التنموية كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الهلال» يوزع 1000 سلة غذائية في «زنجبار» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.