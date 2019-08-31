إصابة 87 فلسطينياً خلال قمع الاحتلال للمسيرات في غزة

علاء المشهراوي، وكالات (القدس المحتلة، رام الله)

أصيب 87 فلسطينياً بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم مصور صحفي، أمس، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات «العودة الكبرى وكسر الحصار» على الحدود الشرقية للقطاع. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في الفعاليات التي ترفع شعار «الوفاء للشهداء». وأكدت الهيئة في بيان استمرار المسيرات، كأداة وطنية سلمية وشعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة، وكأداة كفاحية جماهيرية للتصدي للاحتلال ومشاريع التصفية وحماية الحق الفلسطيني في العودة. وشددت على أن القدس كانت وما زالت عاصمة للشعب الفلسطيني وقبلة المسلمين الأولى.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، عزم حكومته رفع شكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على خلفية قرارها فتح بعثة دبلوماسية لها لدى إسرائيل في مدينة القدس. وقال اشتية في بيان صحفي إنه سيتم كذلك تقديم مشروع قرار ضد هندوراس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ«مخالفتها قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين وتمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل البعثات الدبلوماسية إليها». واعتبر أن قرار هندوراس «مخالف للإجماع الدولي وللقانون والقرارات الدولية، ومرفوض من الفلسطينيين وكل المؤمنين بإمكانية الوصول لحل سياسي قائم على مبدأ حل الدولتين»، داعياً رئيس هندوراس خوان هرنانديز إلى التراجع عن زيارته لإسرائيل المقررة اليوم لافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس، واصفاً هذه الخطوة بـ«الجريمة بحق القانون الدولي». وأكد أن حق الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم المستقلة «حق مقدس ومن غير المقبول أن يكون موضوعاً لتحصيل مكاسب أو بيع مواقف سياسية للولايات المتحدة أو لإسرائيل».

كما أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها في مدينة القدس المحتلة توطئة لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. وقال أبوالغيط في بيان أمس، إن موقف هندوراس مخالف للقانون الدولي وللإجماع الدولي المستقر بشأن القدس باعتبارها أرضاً محتلة في العام 1967 مطالباً خوان أورلاندو هيرنانديس رئيس هندوراس بمراجعة موقف بلاده من هذه المسألة الخطيرة والتي تنطوي على أهمية عظمى ليس فقط للعالم العربي وإنما للمسلمين في العالم.

ومن المقرر أن تفتح هندوراس غداً ممثلية تجارية ذات مكانة دبلوماسية لها لدى إسرائيل في مدينة القدس توطئة لنقل سفارتها إلى المدينة في المستقبل.

إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات ليلية، اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامهم أطراف مخيم جنين وواد برقين. واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال واد برقين وأطراف مخيم جنين وتمركزت في منتزه نيسان التابع للجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. في غضون ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش اعتقلت أربعة فلسطينيين «مطلوبين للجيش»، مشيراً إلى أنهم حوّلوهم إلى التحقيق.

وفي السياق، اقتحم نحو 600 مستوطن، أمس، بلدة كفل حارس شمالي مدينة سلفيت، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة المقامات التاريخية، بحماية أمنية مشدّدة من قوات الاحتلال. وذكرت مصادر فلسطينية في البلدة أن المستوطنين اقتحموا كفل حارس عقب انتشار قوات كبيرة من جيش الاحتلال في أحيائها واعتلاء أسطح عدد من منازلها وإغلاق مداخلها ونصب حواجز عسكرية.