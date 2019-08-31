?أبوظبي (الاتحاد) نبهت سفارة الدولة بواشنطن جميع الإماراتيين الموجودين في ولاية فلوريدا بأنها ستقوم بإخلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان الذي سيضرب الولاية بعد غد الاثنين، وحثتهم على التحضير للإخلاء.

وذكرت في بيان بثته على موقعها الرسمي أنه في حال عدم تلقي تعليمات من البعثات التمثيلية للدولة، ضرورة الاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك على الرقم 2575-630-646 1+ أو سفارة الدولة في واشنطن دي سي على 5530-431-202 1+ .

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كانت هذه تفاصيل خبر قبيل وصول «دوريان».. سفارتنا بواشنطن: إخلاء المواطنين الموجودين بفلوريدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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