أمر ملكي سعودي بتعيين رئيس جديد للديوان الملكي
يمن شباب نت
الجمعة, 30 أغسطس, 2019 - 11:50 مساءً
[ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ]
عينت السعودية رئيسا جديدا للديوان الملكي وذلك ضمن سلسلة أوامر ملكية نشرتها وسائل الإعلام الرسمية يوم الجمعة.
فقد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا بتعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة. كان العيسى في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع.
وبموجب أمر ملكي آخر تم تعيين وزير الإعلام السابق عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، وتعيين مازن الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
كانت المملكة قد أطلقت حملة واسعة لمكافحة الفساد قبل نحو عامين تم خلالها احتجاز أمراء ومسؤولين بارزين ورجال أعمال كبار.
وتعرضت السعودية أيضا لانتقادات دولية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي واعتقال عشرات المعارضين بينهم نشطاء بارزون في الدفاع عن حقوق المرأة.
المصدر: رويترز
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