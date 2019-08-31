كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتزامن مع معرض دمشق الدولي.. سوريا توقع اتفاقا واسعا مع بيلاروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الحكومة السورية وجمهورية بيلاروس (بيلاروسيا) عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات الاستثمار والإعلام والتعليم العالي والزراعة والصحة، وذلك على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ61.

أفادت وكالة "سانا" أن سوريا وجمهورية بيلاروس وقعتا اليوم سبع وثائق لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والإعلام والتعليم العالي والزراعة والصحة.

جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة السابعة لأعمال اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني التي انعقدت في فندق شيراتون بالتزامن مع معرض دمشق الدولي بدورته الـ61.

Advertisements

وشملت الوثائق الموقعة مذكرة تفاهم بين "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية والمركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي"، ومذكرة تفاهم بين "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية والمؤسسة الوطنية للإذاعة والتلفزيون البيلاروسية"، لتعزيز التعاون الإذاعي والتلفزيوني وأخرى بين وزارة التعليم العالي السورية والأكاديمية الوطنية للعلوم البيلاروسية إضافة إلى مذكرة تفاهم بين "هيئة الاستثمار السورية والهيئة الوطنية للاستثمار والخصخصة البيلاروسية" لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار.

كما تضمنت الوثائق الموقعة البرنامج التنفيذي حول التعاون الفني والعلمي في مجال الزراعة بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية ووزارة الزراعة والأغذية البيلاروسية وحول التعاون في مجال الصحة الحيوانية بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة والأغذية البيلاروسية إلى جانب البرتوكول التنفيذي لخارطة الطريق للاتفاقية بين وزارة الصحة السورية ووزارة الصحة البيلاروسية في مجال الإنتاج والاستجرار المتبادل للأدوية والتجهيزات والأدوات الطبية الموقعة في جنيف في الشهر الخامس لعام 2016.

وكانت اللجان الفنية التابعة للجنة والتي تمثل عددا من الوزارات والمؤسسات من الجانبين بحثت على مدى يومين مواضيع متعلقة بالتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والاتصالات والنقل.