كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المجلس الانتقالي يصدر تعميماً هاماً لكافة وحداته وقواته في عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مشدداً على أن ذلك لن يحدث إلا بأمر خاص من الأجهزة المعنية المختصة بتطبيق أحكام القانون، وعبر الجهات المعنية قانوناً بتنفيذه.
وأضاف رئيس المجلس الانتقالي: مطلوب من كافة وحدات الجيش والأمن الجنوبي بشكل عام الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات فوراً، وستتخذ الاجراءات الصارمة ضد كل من يخالف أحكامها.
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قال الناشط والقيادي الجنوبي «محمد عمر بامجبور»، إن المجلس الانتقالي الجنوبي لايزال مسيطر سيطرة كاملة وتامة على مدينة عدن اليمنية.
وأضاف لــ "الخليج 365" بأن ماحدث في الساعات الماضية هي مجموعات من الخلايا النايمة التابعة لداعش الإخونجي واللصوص لمحاولة زعزعه الأمن والاستقرار في مدينة عدن.
وأكد أن قوات الأمن الجنوبية تمكنت من ضبطهم واعتقالهم والأمور الآن تحت سيطره القوات الجنوبية، والهدو يسود مدينة عدن حاليا.
وقال بأن القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي على اتم الاستعداد للتصدي لعصابات الاخونجية، وتطهير ماتبقى من الأراضي الجنوبية.