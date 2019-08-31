مقتل ثمانية جنود نيجيريين على أيدي مسلحين بشمال شرق البلاد

ذكرت مصادر عسكريّة لوكالة "فرانس برس"، أنّ "رجالًا مدجّجين بالأسلحة يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" المنشق عن حركة "بوكو حرام"، فتحوا النار على قافلة عسكرية على بعد 35 كلم غرب مدينة مونغونو في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، حيث كان يتمركز جنود نيجيريون".
وأوضحت أنّ "المسلحين قتلوا ثمانية جنود في المكمن، وخمسة جنود ما زالوا مفقودين"، لافتةً إلى أنّ "المهاجمين دمّروا شاحنتين عسكريتين وسيارة مزوّدة بمدفع رشّاش، وصادروا أسلحة قبل أن يلوذوا بالفرار في الغابة".
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