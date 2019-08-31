محمد جواد ظريف: التفرد الاميركي يزعزع اركان النظام العالمي

أفاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن "أميركا في حال تقديم واحدة من أقسى استراتيجيات التفرد وبصورة متطرفة للعالم، والتي بامكانها تحطيم أساس النظام العالمي"، مشيراً إلى أن "أميركا وعبر إنتهاجها الأحادية تحولت الى تهديد جاد للنظام الدولي ودول العالم".
ولفت إلى أن "الإدارة الأميركية الحالية باتت تتبع استراتيجيات خاصة بامكانها أن تكون خطيرة على الدول الأخرى بالعالم وحتى على الأميركيين أنفسهم"، مشيراً إلى "روح التشاؤم والرؤية السلبية التي أخذت الولايات المتحدة تضخها في العالم ومحاولاتها الرامية الى تحدي العولمة، بما في ذلك تأثيراتها السلبية على استراتيجية "طريق الحرير الجديد" للصين"، مؤكدا ان "الاستراتيجيات الأميركية الخاطئة لا تتفق مع مبدأ الحوار".
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