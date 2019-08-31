محمد جواد ظريف: التفرد الاميركي يزعزع اركان النظام العالمي

أفاد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ بأن "​أميركا​ في حال تقديم واحدة من أقسى استراتيجيات التفرد وبصورة متطرفة للعالم، والتي بامكانها تحطيم أساس النظام ​العالم​ي"، مشيراً إلى أن "أميركا وعبر إنتهاجها الأحادية تحولت الى تهديد جاد للنظام الدولي ودول العالم".

ولفت إلى أن "​الإدارة الأميركية​ الحالية باتت تتبع استراتيجيات خاصة بامكانها أن تكون خطيرة على الدول الأخرى بالعالم وحتى على الأميركيين أنفسهم"، مشيراً إلى "روح التشاؤم والرؤية السلبية التي أخذت ​الولايات المتحدة​ تضخها في العالم ومحاولاتها الرامية الى تحدي العولمة، بما في ذلك تأثيراتها السلبية على استراتيجية "طريق الحرير الجديد" للصين"، مؤكدا ان "الاستراتيجيات الأميركية الخاطئة لا تتفق مع مبدأ الحوار".