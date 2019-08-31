دان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، "العمليات الإرهابية الّتي وقعت في مدينة عدن أمس الجمعة"، لافتًا إلى "أنّها تزامنت مع حملات تحريض واسعة لإعلام "حزب الإصلاح".
وأوضح في بيان، أنّ "خلايا إرهابية نائمة تابعة لتنظيم "داعش" في عدن، استهدفت قوات الحزام الأمني وقوات المقاومة"، محمّلًا "الإخوان المسلمين"، "المسؤولية الكاملة عنها".
وأكّد المجلس الانتقالي الجنوبي أنّ "الأجهزة الأمنية ستواصل جهود التصدّي لعناصر الإرهاب والتطرف في جنوب اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن حمّل الإخوان مسؤولية "العمليات الإرهابية" بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.