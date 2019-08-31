المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن حمّل الإخوان مسؤولية "العمليات الإرهابية" بعدن

دان المجلس الانتقالي الجنوبي في ​اليمن​، "العمليات ​الإرهاب​ية الّتي وقعت في مدينة عدن أمس الجمعة"، لافتًا إلى "أنّها تزامنت مع حملات تحريض واسعة لإعلام "حزب الإصلاح".

وأوضح في بيان، أنّ "خلايا إرهابية نائمة تابعة لتنظيم "داعش" في عدن، استهدفت قوات الحزام الأمني وقوات المقاومة"، محمّلًا "​الإخوان المسلمين​"، "المسؤولية الكاملة عنها".

وأكّد المجلس الانتقالي الجنوبي أنّ "​الأجهزة الأمنية​ ستواصل جهود التصدّي لعناصر الإرهاب والتطرف في جنوب اليمن".