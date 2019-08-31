الخارجية الأميركية تندد ببناء الجيش الروسي حواجز في أوسيتيا الجنوبية

ندد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغان أورتاغوس بـ"بناء ​الجيش الروسي​ حواجز اصطناعية في مناطق قريبة من خط وقف ​إطلاق النار​ في أوسيتيا الجنوبية، التي أعلنت استقلالها عن ​جورجيا​ من جانب واحد"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ تراقب عن كثب ​تقارير​ تفيد بإقامة ​القوات​ الروسية حواجز عسكرية اصطناعية قرب منطقة وقف إطلاق النار في منطقة أوسيتيا الجنوبية التي تحتلها ​روسيا​ من جورجيا".

ودعا جميع الجهات إلى "تخفيف التوتر وتجنب الصراع"، كما حثّ روسيا على الامتناع عن زيادة التوترات في أوسيتيا الجنوبية.