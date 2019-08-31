الخارجية الأميركية تندد ببناء الجيش الروسي حواجز في أوسيتيا الجنوبية

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس بـ"بناء الجيش الروسي حواجز اصطناعية في مناطق قريبة من خط وقف إطلاق النار في أوسيتيا الجنوبية، التي أعلنت استقلالها عن جورجيا من جانب واحد"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب تقارير تفيد بإقامة القوات الروسية حواجز عسكرية اصطناعية قرب منطقة وقف إطلاق النار في منطقة أوسيتيا الجنوبية التي تحتلها روسيا من جورجيا".
ودعا جميع الجهات إلى "تخفيف التوتر وتجنب الصراع"، كما حثّ روسيا على الامتناع عن زيادة التوترات في أوسيتيا الجنوبية.
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