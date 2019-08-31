مصادر "رويترز": الصين رفضت خطة قدمتها رئيسة هونغ كونغ لإرضاء المحتجين

كشفت مصادر لوكالة "رويترز"، أنّ "الرئيسة التنفيذية ل​هونغ كونغ​ ​كاري لام​، قدّمت تقريرًا إلى بكين هذا الصيف يقيم المطالب الخمسة الرئيسية للمحتجين، وتوصل إلى أنّ سحب مشروع قانون مثير للخلاف يمكن أن يساعد على نزع فتيل الأزمة السياسيّة المتصاعدة في المدينة".

وبيّنت أنّ "​الحكومة الصينية​ المركزية رفضت اقتراح لام سحب مشروع قانون التسليم، وأمرتها بألّا ترضخ لأيّ من مطالب المحتجين الأخرى في ذلك الوقت".

وكانت قد دانت الحكومة الصينية المركزية الاحتجاجات في هونغ كونغ، واتّهمت قوى خارجية بتأجيج التوتر. وحذّرت وزارة الخارجية الدول الأخرى مرارًا من "التدخّل في هونغ كونغ" مؤكّدةً أنّ "الوضع في المدينة شأن داخلي".