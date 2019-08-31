الجامعة العربية دانت اعتزام هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها في القدس

دانت "جامعة الدول العربية"، إعلان دولة هندوراس اعتزامها افتتاح مكتب دبلوماسي لها في مدينة القدس، مشدّدةً على أنّ "الإعلان بمثابة توطئة لنقل سفارة هندوارس من تل أبيب إلى المدينة المحتلة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "موقف هندوراس مخالف للقانون الدولي، وللإجماع الدولي المُستقرّ بشأن القدس، باعتبارها أرضًا محتلة في عام 1967"، مطالبةً رئيس هندوراس بـ"مراجعة موقف بلاده من هذه المسألة الخطيرة، الّتي تنطوي على أهمية عُظمى، ليس فقط للعالم العربي، وإنّما للمسلمين كافّة حول العالم".
وفي وقت سابق الجمعة أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنّ "رئيس هندوراس خوان هرنانديز، سيصل إسرائيل مساء السبت، في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام".
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