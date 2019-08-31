محمد علي الحوثي: بيان الإمارات بشأن ضرباتها الجوية يؤكد على عدم شرعية التحالف

لفت القيادي في جماعة ​أنصار الله​ ​محمد علي الحوثي​ إلى أن "بيان ​الإمارات​ بشأن ضرباتها الجوية ضد من وصفتهم ب​الإرهاب​يين يؤكد على عدم شرعية ​التحالف العربي​ ب​اليمن​"، مشيراً إلى أن "اعتراف الإمارات في بيانها بقصف ما يسمى الإرهابيين الذين تدعمهم ‎​السعودية​ يؤكد أن العدوان على اليمن غير شرعي، وأن ​أميركا​ السعودية الإمارات وحليفاتها هم الإرهاب وداعموه ومؤسسوه لتدمير اليمن".

وأشار إلى أن "اعتراف الإمارات، كعضو فاعل بالتحالف رسميا بإرهاب ميلشياتهم يؤكد المؤكد، أن أميركا أم الإرهاب وصانعته باليمن ويحمل أمريكا المسؤولية الكاملة عن إرهابها باليمن"، لافتاً إلى أن "البيان يحمل السعودية مسؤولية دعم الإرهابيين، لا محاربتهم كما تدعي"، مضيفاً "لقد انتصر اليمن بصموده وأسقط مبرر العدوان بكشفه صناع الإرهاب".