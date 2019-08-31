اردوغان: لا نطمع بشبر من أراضي أي دولة ولا نتهاون بحماية نفسنا من التهديدات

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "​تركيا​ ليست لديها أطماع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى، لكنّها في الوقت نفسه لا تتهاون في حماية نفسها من تهديدات وأطماع الآخرين".

ولفت في كلمة له، خلال حفل استقبال في المجمع الرئاسي ب​أنقرة​، بمناسبة "عيد النصر" الموافق 30 آب من كلّ عام، إلى أنّ "الهدف الوحيد لنضالنا في ​العراق​ و​سوريا​ وشرق المتوسط وأرجاء منطقتنا كافّة، هو الدفاع عن حقوق الجمهورية التركية إلى جانب ضمان أمن الشعوب الصديقة والشقيقة، ذلك لأنّه لا يمكننا أن ننعم بالطمأنينة هنا، إذا كانت حياة ومنازل ملايين الناس خلف حدودنا في خطر".

وركّز اردوغان على أنّ "الأمة التركية ليست أمة تدير ظهرها لأصدقائها وأشقائها بينما هم محاطون بالنيران"، موضحًا أنّ "حجم أنشطة الإعمار الّتي تقوم بها تركيا في أيّ مكان يؤدّي فيها جنودها مهاما، من ​أفغانستان​ إلى ​كوسوفو​ ومن ​الصومال​ إلى ​البوسنة​، أضعاف أنشطتها الأمنية".