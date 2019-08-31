أكّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أنّ "تركيا ليست لديها أطماع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى، لكنّها في الوقت نفسه لا تتهاون في حماية نفسها من تهديدات وأطماع الآخرين".
ولفت في كلمة له، خلال حفل استقبال في المجمع الرئاسي بأنقرة، بمناسبة "عيد النصر" الموافق 30 آب من كلّ عام، إلى أنّ "الهدف الوحيد لنضالنا في العراق وسوريا وشرق المتوسط وأرجاء منطقتنا كافّة، هو الدفاع عن حقوق الجمهورية التركية إلى جانب ضمان أمن الشعوب الصديقة والشقيقة، ذلك لأنّه لا يمكننا أن ننعم بالطمأنينة هنا، إذا كانت حياة ومنازل ملايين الناس خلف حدودنا في خطر".
وركّز اردوغان على أنّ "الأمة التركية ليست أمة تدير ظهرها لأصدقائها وأشقائها بينما هم محاطون بالنيران"، موضحًا أنّ "حجم أنشطة الإعمار الّتي تقوم بها تركيا في أيّ مكان يؤدّي فيها جنودها مهاما، من أفغانستان إلى كوسوفو ومن الصومال إلى البوسنة، أضعاف أنشطتها الأمنية".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: لا نطمع بشبر من أراضي أي دولة ولا نتهاون بحماية نفسنا من التهديدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.