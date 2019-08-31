مسؤول روسي: لافروف سيشارك ببعض اجتماعات مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل

كشف النائب الأول للممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في بعض اجتماعات مجلس الأمن الدولي في أيلول، عندما تترأس روسيا المجلس"، مشيراً إلى "إنني "اعتقد أنه يوجد لدينا الأساس، لنتوقع مشاركة لافروف، في بعض جلسات مجلس الأمن الدولي".
وتطرق بوليانسكي إلى "موضوع أولويات الرئاسة الروسية في مجلس الأمن الدولي"، قائلا "سيتم في أيلول، عقد بعض الفعاليات المخصصة للتعاون الإقليمي في الأمم المتحدة".
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