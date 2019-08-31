الدفاع المدني: سبب انبعاث الدخان في تلفزيون لبنان ناتج عن ذوبان بطاريات قديمة

أفادت معلومات ​صحفية​ بان"الدفاع المدني اكتشف ان سبب انبعاث الدخان في "​تلفزيون لبنان​" ناتج عن ذوبان بطاريات قديمة بسب الحر الشديد في غرفة جانبية في الطابق الثاني تحت الارض، ما ادى الى انبعاث دخان الى الاستوديو وعلى الفور، اتخذ المسؤولون في المحطة قرارا بتوقيف بث نشرة ​الاخبار​ حرصا منهم على سلامة العاملين".

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