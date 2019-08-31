الداخلية: اقفال باب الترشيحات للانتخابات الفرعية في صورعلى 3 مرشحين

اعلنت ​وزارة الداخلية والبلديات​ - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عن اقفال باب الترشيح، عند الساعة 24,00 يوم الجمعة الواقع فيه 30-8-2019، للإنتخابات النيابية الفرعية التي ستجري بتاريخ 15ـ9ـ2019 في الدائرة الصغرى في صور، لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الشاغر.

وقد ترشح عن المقعد المذكور كل من: حسن محمد علي عز الدين، بشرى ايوب خليل، دينا رائد حلاوة.

وأشارت إلى أن المهلة القانونية للرجوع عن الترشيح تنتهي في الساعة 24:00 من يوم الاربعاء الواقع في 4-9-2019.