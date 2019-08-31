عبد الرحيم مراد طالب الدولة بخطة إصلاح جذرية

طالب رئيس ​حزب الاتحاد​ النائب ​عبد الرحيم مراد​، ​الدولة​ بـ"خطة إصلاح جذرية تبدأ من ​مكافحة الفساد​ ووقف الهدر الفظيع وإعتماد الكفاءة في الوظائف والاهتمام ب​الصحة​ و​البيئة​ والمواصلات وتأمين الخدمات الاساسية ليتفرغ الطالب الى علومه لا التفكير لا ب​الكهرباء​ والتقنين ولا بانقطاع الماء و​التلوث​".

وخلال رعايته حفل تخريج ​الطلاب​ الناجحين في الشهادات الرسمية الثانوية والمتوسطة للعام 2018-2019 في ثانوية الشهيد باسل الاسد في تلعباس الشرقي في عكار ان "التربية لا تنفصل عن القضايا الوطنية والقومية ولا حيادية في الدفاع عن الوطن وعن حريته وسيادته"، مشيراً إلى أن "ابناء عكار وحلبا مشهود لهم الانخراط في صفوف الجيش ال​لبنان​ي وفي مختلف ​القوى الامنية​ ودعمهم ​المقاومة​ والقضايا القومية وفي مقدمها عروبة لبنان والعلاقة المميزة مع الشقيقة ​سوريا​ والجيدة مع كل الاشقاء العرب وكذلك إنتصارهم لقضية ​فلسطين​ العربية التي يحاول العدو بشتى وسائله العدوانية طمس هويتها ويخفي معالم ارضها وتاريخها وتهجير اهلها ولكن إرادة ​الشعب الفلسطيني​ وتصميمه على المقاومة اقوى من كل مخططات العدو وارهابه".

ولفت الى ان "لا هوية مناطقية او دينية او مذهبية للتعليم والانماء وخدمة الناس فهي واجب وطني وديني واخلاقي وإنساني"، مشيراً إلى أنه "من "المعيب وحرام ان تبقى طرقات عكار مهملة وان تبقى عكار وعاصمتها حلبا منسية ومتروكة مع الزمن وما تعانيه هذه المنطقة من القهر والحرمان تجعلنا ننحاز اليها ونتعاطف مع اهلها لنسد جزءاً من حاجاتها التربوية والانمائية والخدماتية".

وأشار الى ان "تأسيس فرع للجامعة اللبنانية الدولية في حلبا هو فعل التزام ووفاء لاهل هذه المنطقة وابنائها وفرصة لايجاد فرص العلم والعمل"، داعياً الى "تعديل المناهج التربوية وتحديث النظم التعليمية لتتلاءم مع متطلبات العصر وتطور الفكر البشري لتكون سنوات التعليم اقصر والكلفة اقل على الطالب واهله".

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من جانبه، شدد المشرف العام على المدرسة الاستاذ حيدر عيسى على انه "ينبغي على المسؤولينَ في مِنْطَقَتِنا وفي وطنِنا تحمُّلَ المسؤوليةِ في تأمينِ فُرَصِ العملِ وتسهيلِ الحصولِ على المِنَحِ الدراسيَّةِ لهؤلاءِ الشبابِ وإنصافِ هذه المحافظة أُسوةً بباقي المحافظات وصولاً إلى رفعِ شَبَحِ الظُّلمِ والحِرمانِ الذي مورِسَ بحقّها على مدارِعقودٍ ".

وأشار إلى أن "هذه المحافظة لم تبخل يوماً لا بالدماء ولا بالرجال ذوداً عن حياض الوطن والمؤسسةُ العسكريةُ التي هي ضمان ُهذا الوطنِ وصمامُ أمانِهِ هيَ خيرُ شاهدٍ على ما نقولُ لأنَّ الخزانَ البشريَّ الأكبرَ لها هو مِنْ أبناءِ هذهِ المحافظةِ الصامدةِ الصابرةِ العزيزة".

وحضر الحفل كل من القائم برئاسة المجلس الاسلامي العلوي الشيخ محمد خضر عصفور، والناشط ومؤسس ثانوية باسل الاسد زهر الدين عيسى وممثل مفتي عكار ودائرة الاوقاف الاسلامية الشيخ خالد اسماعيل والشيخ طالب الخطيب ومنسق الاقضية في التيار الوطني الحر وممثل رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل انطوان عاصي ومدير ​الجامعة اللبنانية الدولية​ فرع عكار الدكتور خلدون ايوب ومديرة ثانوية الشهيد باسل الاسد الاستاذة نهلا عبد اللطيف وممثلي الاجهزة الامنية ورؤساء البلديات والمخاتير.