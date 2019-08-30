بسبب فيديو كليبه الجديد.. انتقادات شديدة للبولماني

وجهت فئة من الجمهور متتبعة لشؤون الفنانين المغاربة، انتقادات للفنان يونس البولماني، وذلك بسبب ظهوره في صور من كواليس كليب جديد يصوره في اسبانيا، مع فتيات بلباس جريء، في حين أن صرح سابقا أن زوجته ترتدي النقاب ولا يمكن أن تظهر معه في حوار صحفي، احتراما للتقاليد والعادات المحافظة التي يتبعها.

وانتشرت على مواقع التواصل، صور للبولماني، رفقة فتيات من اسبانيا، يشاركون في كليبه، وهن يرتدين لباس صيفي انتقدت فئة من الجمهور جرأته، انطلاقا من وجود تناقض بين ما صرح به البولماني سابقا حول المبادئ التي يؤمن بها، وبين توجهه في كليبه الذي سيحمل عنوان “maladie”.

وسبق أن صرح البولماني أيام قليلة، بعد الشهرة الواسعة التي حققها بفضل مقطع فيديو يغني فيه أغنية “حتى لقيت لي تبغيني “في أحد الأعراس، أنه ينحذر من منطقة أرفود المحافظة، وهذا يوضخ طبيعة توجهه سواء في الحياة الشخصية أو حتى الفنية.

واختار البولماني مدينة برسلونة الإسبانية لتصوير الكليب الجديد، والذي سيصدر في وقت قريب.