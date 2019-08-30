دوري نجوم قطر.. هدف حمودان يمنح الخور انتصاره الأول

قاد اللاعب المغربي أحمد حمودان، اليوم الجمعة، فريقه الخور القطري، إلى الفوز على ضيفه أم صلال بهدف دون مقابل، برسم ثاني جولات دوري نجوم قطر.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة، التي جرت أطوارها على أرضية ملعب الجنوب بالوكرة، إلى التعادل دون أهداف، قبل أن ينجح حمودان في الدقيقة 65 من عمر الجولة الثانية، في إحراز هدف فريقه، وهو الهدف الذي حافظ عليه فيما تبقى من دقائق اللقاء.

ومنح صاحب 27 عاما، الانتصار الأول للخور في الدوري هذا الموسم، علما أنه تعادل في الجولة الماضية أمام مضيفه السيلية بهدف في كل شبكة.

ورفع زملاء حمودان بفوزهم في مباراة اليوم، رصيدهم إلى النقطة الرابعة، ليرتقوا بذلك مؤقتا، إلى المركز الرابع في الترتيب، برصيد 4 نقاط.