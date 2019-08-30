الدوري التركي.. بلهندة يقود غلطة سراي للفوز على مضيفه قيصري سبور

قاد الدولي المغربي، يونس بلهندة، المحترف في صفوف غلطة سراي التركي، فريقه مساء اليوم الجمعة، إلى الفوز على مضيفه قيصري سبور، بثلاثة أهداف لاثنين، ضمن ثالث جولات الدوري التركي الممتاز.

وشهدت أطوار المواجهة خشونة قوية بين لاعبي الفريقين، دفعت الحكم إلى إخراج البطاقة الحمراء في أربع مناسبات، حين طرد ثلاثة لاعبين من قيصري سبور، ولاعب من غلطة سراي، ناهيك عن إضافته أكثر من عشر دقائق كوقت بديل للقاء، بسبب التوقفات الكثيرة التي عرفتها مجرياتها.

وأنهى صاحب الأرض الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، أحرزه اللاعب بيدرو هينريك في الدقيقة 37، قبل أن يظهر بلهندة في الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 66، ويعدل الكفة لغلطة سراي عن طريق ركلة جزاء، ثم وقع زميله ريان بابل هدف التقدم للزوار في الدقيقة 87.

ونجح أموت بولوت عند الدقيقة الأولى من الوقت البديل للقاء، من تسجيل هدف التعادل لقيصري سبور، وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، اقتنص اللاعب بويوك هدف الانتصار لغلطة سراي.

ويعد هذا الفوز الأول لزملاء بلهندة في الدوري هذا الموسم، بعد مرور ثلاث جولات، إذ تعادلوا في مباراة، وخسروا أخرى، علما أن انتصار اليوم، مكنهم من الارتقاء للمركز السابع مؤقتا في الترتيب برصيد أربع نقاط.