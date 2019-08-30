هشام العسري يتيح للجمهور كل أعماله على “يوتوب”.. الفن للجميع

أقدم المخرج هشام العسري، مؤخرا، على خطوة غير مسبوقة بين المخرجين، إذ جعل أفلامه متوفرة للجمهور على موقع

“يوتوب”.

واختار العسري شعار فن للجميع، عبر خطوته، في توفير إمكانية مشاهدة مجموعة من أفلامه حتى الحديثة، بشكل مجاني لعشاق السينما المغربية.

وأتاح العسري للجمهور مشاهدة أفلامه، النهاية (2012)، و هم الكلاب(2013)، والبحر ورائكم (2004)، وجوع كلبك (2015)، وضربة في الراس (2017)، والجاهلية (2018).

ويعتبر هشام العسري من بين المخرجين المغاربة الشباب الذين يحاولون عبر أعمالهم السينمائية معالجة قضايا تلامس واقع المجتمع المغربي، في حين عرف كذلك بنشاطه الدائم على يوتوب إذ يخرج كبسولات خاصة لنشرها على قناته بيوتوب.