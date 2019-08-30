مصدر عسكري: المجند المتوفي أخفى مرضه بداء السكري ليلتحق بالخدمة العسكرية

قال مصدر عسكري، إن أن مجندا في إطار الخدمة العسكرية توفي اليوم الجمعة بالمستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس، وذلك على إثر مضاعفات في حالته الصحية.
وأوضح المصدر ذاته، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الشخص المتوفى كان منذ ست سنوات مصابا بداء السكري الذي يتطلب علاجه حقنة الأنسولين، وذلك حسب ما صرحت به والدته، وأنه أوقف بمحض إرادته العلاج من أجل أداء خدمته العسكرية.
وتحدث المصدر عن تطوع تطوع الشاب للالتحاق بالخدمة العسكرية، كما أنه أخفى مرضه بعدما صرح للجنة الطبية أنه لا يعاني من أي مشكل صحي وأنه لا يتناول أي دواء.
وحسب المصدر ذاته، فإن المواكبة الاعتيادية لأسر العسكريين النظاميين في مثل هذه الحالات قد تم تقديمها لأسرة الشخص المتوفى على مستوى الحقوق والدعم.
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