هازارد يعود لتدريبات ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة نظيره فياريال يوم الأحد، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لاعب الفريق الملكي، إيدين هازارد، شارك لأول مرة الجمعة في التدريبات على العشب الأخضر، حيث كان بعيدًا طوال الأيام الماضية.

وكان البلجيكي يتدرب منفردًا في صالة الألعاب الرياضية، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، التي تعرض لها في الساق اليسرى، خلال التدريبات قبل مباراة الجولة الأولى من الليغا ضد سيلتا فيغو.

لكن من المؤكد استمرار غياب هازارد، عن المباراة الثالثة على التوالي للريال في الليغا، على ملعب "لا سيراميكا" معقل فياريال، الأحد المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.