يوفنتوس يتلقى صفعة بعد إصابة كيلليني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض نجم يوفنتوس الإيطالي، جورجيو كيلليني، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، بحسب ما أعلن عنه فريق "السيدة العجوز".
وقال الموقع الرسمي لليوفي، إن كيلليني (35 عامًا) أصيب خلال التدريبات المسائية ليوفنتوس، قبل مواجهة نابولي السبت، في الجولة الثانية للدوري الإيطالي.
ومن المقرر أن يخضع كيلليني لعملية جراحية عاجلة، خلال الساعات المقبلة، من أجل التعافي من الإصابة.
وجاءت إصابة كيلليني في صالح الصفقة الجديد، ماتياس دي ليخت، الذي انضم قادمًا من أياكس الصيف الحالي، لكنه لم يبدأ المباراة الأولى في الكالتشيو أمام بارما.
وكان كيللني، قاد يوفنتوس للفوز في الجولة الأولى أمام بارما، حيث سجل هدف المباراة الوحيد.
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