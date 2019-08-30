شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:14 مساءً, 30 أغسطس 2019 م
المناطق_وكالات
التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن.
وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الصراع في سوريا، إضافة إلى الاتفاق على أن العنف المستمر، يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الأليم، مؤكدين أنه إذا أُريد للعملية السياسية أن تمضي قدمًا فلا بد من توقف العنف فورًا.
وأكد بومبيو، دعم الإدارة الأمريكية لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأعمال القتالية العسكرية، معربًا عن قلقه من الآثار الرهيبة للهجمات التي يشنها نظام الأسد على المدنيين والإنسانيين والبنية التحتية في إدلب، مطالبًا بضرورة وقف إطلاق النار.
كما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات جديدة في العملية السياسية لحلّ النزاع.
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