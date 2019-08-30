الحشد الشعبي يعتقل قاتلي أبو بكر السامرائي ويعثر على جثته غرب الأنبار

اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن اعتقال قاتلي أبو بكر السامرائي، فيما اشار الى انه عثر على جثته غرب الأنبار.

وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من اللواء 45 بالحشد الشعبي القت القبض على المجموعة الارهابية التي نفذت عملية القتل بحق الشهيد ابو بكر السامرائي في قضاء القائم".

وأضاف أن "القوة عثرت على جثة الشهيد ابو بكر السامرائي بعد اجراء كشف الدلالة".

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يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي اقدم في شباط 2017 على اعدام الضابط في الجيش العراقي ابو بكر السامرائي بعد خطفه في منطقة النخيب.