الدفاع : سنتخذ الإجراءات العسكرية الكفيلة من اجل حماية العراق

أكد وزير الدفاع نجاح الشمري إن أي اعتداء على أية جهة عراقية يعد اعتداءً على العراق، مبينا انه سيتخذ الإجراءات العسكرية الكفيلة من اجل حماية العراق.
وقال الشمري في بيان صدر على هامش اجتماع طارئ لمجلس الدفاع، وتابعته الخليج 365، إن "الوزارة ستتخذ الإجراءات الأمنية والعسكرية للدفاع عن البلاد تجاه أي اعتداء على أية جهة عراقية"، مشددا على "ضرورة اخذ الحيطة والحذر من أي مساس بسيادة وكرامة العراق".
واضاف ان " أي اعتداء على أية جهة عراقية يعد اعتداءً على العراق".
ووجه الشمري في جلسة مجلس الدفاع التي حضرها رئيس أركان الجيش ومعاونيه للعمليات والإدارة والميرة والتدريب والمفتشان العام والعسكري وقادة الأسلحة ومدراء الصنوف "بضرورة التكاتف والتلاحم بين القوات المسلحة بكافة صنوفها وتشكيلاتها من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الحدود ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وقوات حرس الإقليم البيشمركة من اجل عراق موحد تحت راية واحدة بوجه من يريد زعزعة امن العراق".
وتدارس المجتمعون الخطط الكفيلة بحفظ امن وسيادة البلاد مع التأكيد على إن الجيش العراقي سيبقى سور الوطن ودرعه الحصين الذي يحمي البلاد وأهلها.
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