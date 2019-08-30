مصدر عسكري سوري: وقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من صباح السبت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مصدر عسكري سوري: الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح السبت مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين.

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