رسميا.. 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية في تونس

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الجمعة، أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة تضم 26 مرشحاً، وذلك عقب إسقاط 4 مرشحين من السباق الانتخابي الذي تشهده البلاد بعد نحو أسبوعين.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في تصريحات صحفية، إن العدد النهائي للمرشحين للانتخابات الرئاسية هو 26 مرشحاً.

وأضاف بفون أن المحكمة الإدارية رفضت مطالب 4 مرشحين، وهم المرشح المستقل البحري الجلاصي، والصحبي براهم، ومروان بن عمر، ومحمد الهادي بن حسين، وذلك بعد انعقاد الجلسة العامة القضائية.

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ومن أبرز من تضمهم القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية كل من: منجي الرحوي "حزب الوطنيين الديمقراطيين"، وعبير موسى "الحزب الدستوري الحر"، ونبيل القروي "حزب قلب تونس"، وحمادي الجبالي "مستقل وقيادي إخواني سابق"، وحمة همامي "الجبهة الشعبية اليسارية"، ومحمد المنصف المرزوقي "حراك تونس"، وعبدالكريم زبيدي "وزير دفاع سابق".

بجانب عبدالفتاح مورو "حركة النهضة الإخوانية"، ويوسف الشاهد "تحيا تونس"، وسليم الرياحي "حزب الوطن الجديد"، وحاتم بولبيار "إخواني سابق"، وسيف الدين مخلوف "إخواني".

وتنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل حتى يوم 13 من نفس الشهر.

وشهد الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس إقبالاً كبيراً من السياسيين والمستقلين، وقبلت هيئة الانتخابات في البداية 98 مرشحاً، إلا أنها أعلنت لاحقاً إسقاطها أكثر من 70 مرشحاً بسبب غياب التزكيات ونقص بعض الأوراق المهمة.