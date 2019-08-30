إرهاب الإخوان باليمن وتسلط أردوغان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 30 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز: داعش والقاعدة.. ورقة "إخوان اليمن" للانتقام من المدن المحررة، أردوغان يواصل تسلطه على الجيش بتغييرات ديكتاتورية، إيراني يقر بالتآمر لتصدير مواد محظورة لطهران من الولايات المتحدة، خبيران ليبيان: انقسامات "رئاسي السراج" تدعم الجيش الوطني، الطاقة الذرية: إيران تجاوزت حدود مخزون اليورانيوم المخصب.

كما تتابعون أيضا في عالم السياسية: الكباشي لـ"العين الإخبارية": اختيار الطريفي إدريس وزيرا لداخلية السودان، نجاة قائد قوات الحزام الأمني في عدن من محاولة اغتيال، الحريري لجوتيريس: أي تصعيد إسرائيلي يقود لنزاع غير محسوب، نتنياهو يبلغ ماكرون: التوقيت ليس مناسبا لمحادثات مع إيران.

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وفي الاقتصاد تطالعون: حرب التجارة.. محادثات جديدة بين واشنطن وبكين اليوم، تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا قبيل "بريكست" بدون اتفاق، ترامب: اليورو يهبط "كالمجنون" والمركزي الأمريكي لا يفعل شيئا، أسعار النفط تسجل 2% مكسبا أسبوعيا.

وفي الرياضة تجدون: راعي نيمار يثير الجدل بصورة تلمح لانتقاله إلى برشلونة.

أما في الفن تقرأون: كاري موليجان ورالف فاينس في "The Dig " على نتفليكس.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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