إرهاب الإخوان باليمن وتسلط أردوغان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

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العين الإخباريةالجمعة 2019/8/30 11:53 م بتوقيت أبوظبي
النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"
في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 30 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تبرز: داعش والقاعدة.. ورقة "إخوان اليمن" للانتقام من المدن المحررة، أردوغان يواصل تسلطه على الجيش بتغييرات ديكتاتورية، إيراني يقر بالتآمر لتصدير مواد محظورة لطهران من الولايات المتحدة، خبيران ليبيان: انقسامات "رئاسي السراج" تدعم الجيش الوطني، الطاقة الذرية: إيران تجاوزت حدود مخزون اليورانيوم المخصب.
كما تتابعون أيضا في عالم السياسية: الكباشي لـ"العين الإخبارية": اختيار الطريفي إدريس وزيرا لداخلية السودان، نجاة قائد قوات الحزام الأمني في عدن من محاولة اغتيال، الحريري لجوتيريس: أي تصعيد إسرائيلي يقود لنزاع غير محسوب، نتنياهو يبلغ ماكرون: التوقيت ليس مناسبا لمحادثات مع إيران.
وفي الاقتصاد تطالعون: حرب التجارة.. محادثات جديدة بين واشنطن وبكين اليوم، تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا قبيل "بريكست" بدون اتفاق، ترامب: اليورو يهبط "كالمجنون" والمركزي الأمريكي لا يفعل شيئا، أسعار النفط تسجل 2% مكسبا أسبوعيا.
وفي الرياضة تجدون: راعي نيمار يثير الجدل بصورة تلمح لانتقاله إلى برشلونة.
أما في الفن تقرأون: كاري موليجان ورالف فاينس في "The Dig " على نتفليكس.
كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.
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