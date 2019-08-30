مسؤول ايراني: طهران عازمة على اتخاذ اجراءاتها المعلنة في قرارها الأخير

اشار ممثل ​إيران​ لدى ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ كاظم غريب ابادي الى "التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدا أن "​طهران​ عازمة على اتخاذ اجراءاتها المعلنة مؤخرا وهي جادة في ذلك".

ولفت إلى أن "التقرير الجديد للمدير العام المؤقت للوكالة وضمن تاكيده مجددا بالتزام إيران ب​الاتفاق النووي​ يشير الى قرارات ​ايران​ ​الجديدة​ التي اعلنت عها مؤخرا"، معتبراً أن "التقرير السادس عشر للمدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن صدقية ايران في الالتزام بالاتفاق النووي علامة على حسن نية إيران في الحفاظ على التعددية في العلاقات الدولية وودليل عن التزامها بالتعهدات الدولية".

وأفاد بأنه "في هذا التقرير ، كما هو الحال في التقارير الخمسة عشر السابقة للمدير العام ، تم التاكيد على ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية واصلت مهام المراقبة والتحقق من امتثال إيران لالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "التقرير الجديد للمدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشار بشكل صريح إلى ايعاز المجلس الأعلى للأمن القومي بوقف بعض الإجراءات الإيرانية في الاتفاق النووي في اطار أحكام المادتين 26 و 36".